Арбузова заочно арестовали

Арбузова подозревают в хищении. Фото: Википедия

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении прессслужбы ВАКС.

Арбузова объявили в международный розыск.

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Ему инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Национального банка Украины на сумму 220 млн грн.

Генеральная прокуратура вызвала на допрос экс-главу Нацбанка Сергея Арбузова. Следственные действия запланированы на 10:00 15 января, сообщает пресс-служба ГПУ.