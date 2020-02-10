Антон Дробович: иногда государство становится врагом - как СССР, сейчас к этому идет и Россия

Антон Дробович: Нельзя превозносить тех, кто убивал. Фото: Тарас Подолян

В вопросах исторической памяти не надо ничего продавливать.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Институт служит популяризации истории и ее объяснению. Коммунисты или знали о преступлениях и ничего не делали, покупали высоколиквидные товары или ездили партийными машинами, принимая факт существования ГУЛАГов и стукачей. Или же непосредственно участвовали в уничтожении миллионов. Мы пытаемся объяснить обществу, что прославлять этих людей - преступление - уголовное и моральное. Нельзя превозносить тех, кто убивал", - отмечает Антон Дробович.

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Если местные органы власти не хотят это понимать, надо снова и снова объяснять, говорит он.

"Через акции, проекты, дискуссии с активистами, лекции. Тогда община сама начнет давить на чиновников. Они либо поймут потребности людей и реализуют их, или потеряют власть.

Институт национальной памяти будет стучать в эту дверь нежно, но настойчиво. Государство должно быть инструментом для обеспечения счастья людей. Иногда оно становится врагом - как Советский Союз. Семимильными шагами к этому следует и Россия", - добавляет председатель УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.