Антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей Альперину

Срок действия постановления - до 21 марта включительно. Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд продлил срок воздействия обязанностей, возложенных на одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Его подозревают в деле по реализации коррупционных схем на таможне. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Таким образом, бизнесмен обязан: прибывать к детектива, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурору или в суд по первому вызову; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по обстоятельствам, изложенным в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Постановление будет действовать до 21 марта 2021 года.

26 ноября правоохранители задержали 10 человек, среди которых семеро сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. В тот же день президент Владимир Зеленский призвал помочь с розыском одного из "крестных отцов контрабанды в Украине" - одесского бизнесмена Вадима Альперина. 27 ноября детективы НАБУ задержали Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ. Ему сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы по растаможиванию товаров, в результате которой государству нанесен более 77,7 млн грн убытков.