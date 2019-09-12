Антициклон Friederike будет господствовать в Украине: какой погоды ждать

В Украине еще на 2 дня задержится тепло и солнце. Фото - inatoday.com.ua

В Украине 12 сентября, ожидается ясная теплая погода.

Температура воздуха - +25 +30 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон Friederike над Атлантикой втянет в свою систему восточный антициклон и практически вся континентальная Европа будет лежать, как в шезлонге у моря в большой шляпе. В этой замечательной солнечной погоде будет сухо и тепло", - говорит синоптик.

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В Киеве в четверг погода получит метеорологический Оскар - солнечно, сухо и около 28 градусов.

В пятницу, 13 сентября, сохранится такая же погода. А в субботу и воскресенье 14-15 сентября Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, пройдут дожди и похолодает.

Ощутимо похолодает в 15-х числах октября. В конце месяца температура спадет до + 7 ... 10 ° C. В ноябре ударят морозы, выпадет первый снег.