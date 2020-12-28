Аномальный январь: какой будет погода на праздники

Температура в январе на 2-2,5 градуса выше предыдущие годы. Фото: m.gorod.cn.ua

Среднемесячная температура в январе будет колебаться от 0...4С° мороза. В горных местностях температура воздуха будет +1...3С°, а это выше средних многолетних значение.

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- Температура в январе будет постепенно снижаться, а осадки меняться. Градусные показатели будут выше данные предыдущих лет, а вот осадки будут в норме. Погода для января является несколько аномальной, температура на 2-2,5 градуса выше предыдущие годы. По осадков, то в городах будет 27-58 мм, а в горах до 75 мм, показатели такие же как и в предыдущем месяце, - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Январь 2021 будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 2-2,5 ° выше средних значений. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.