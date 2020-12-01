Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний

Первый месяц зимы ожидается теплым. Фото: dzvin.media

В декабре синоптики прогнозируют теплую погоду. Начало месяца будет зимний, но на экваторе декабря ожидается потепление.

Температура воздуха будет достигать от -3...4°C мороза. Это на 1,5 градуса выше средних многолетних значение.

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"Существенный осадков ближайшую неделю не будет. Разве что на Западе возможны в виде дождя или мокрого снега. Холод ожидается с Востока. Там температура будет достигать от -5...10°C мороза. В центре страны температура будет выше до -8°C мороза. На крайнем Западе температура воздуха будет достигать около 0...+1°C. На Закарпатье ожидается теплая дневная температура от +10...12°C тепла. Поэтому в декабре будет умеренно тепло, особенно на Прикарпатье", - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире зафиксировали в Киеве 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.