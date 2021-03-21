Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине

Автор: Анатолий Гаевский Павел Казарин: "Аннексия Крыма ― то без чего не были бы возможны вмешательства в американские выборы, применение химического оружия в европейских столицах, катастрофы Малазийского боинга, бомбардировки сирийских госпиталей и тому подобное"

Для многих людей в России история про аннексию и оккупацию Крыма стала матчем-реваншем, попыткой переиграть 1991 год, компенсацией за унижение, которое было нанесено Советскому Союзу и России. Об этом рассказал журналист и публицист Павел Казарин в программе интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

"Февраль 2014 ни был только историей о бегстве Виктора Януковича из страны и про локальную военную операцию РФ в украинском Крыму. Это история о том, как Россия ушла на войну, которую она считает новой холодной. Это объявление войны всему миру. Потому что для российского руководства Майдан был спецоперацией Запада против Кремля и против ее зоны влияния. В их представлении они не переходили красной линии, они всего лишь давали сдачи, ― рассказывает Казарин.

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Аннексия Крыма ― то без чего не были бы возможны вмешательства в американские выборы, применение химического оружия в европейских столицах, катастрофы Малазийского боинга, бомбардировки сирийских госпиталей и тому подобное."

По мнению Казарина российская политика не зависит от персоналий.

"Владимир Путин не навязал России свою повестку, он в нее угодил. Империя и сознание имперских граждан всегда очень сильно привязано к ценности квадратных километров. У империи нет границ, есть только горизонты. Если она не расширяется, она сужается и умирает. Алексей Навальный вполне может стать новым Владимиром Путиным, который будет отличаться лишь стилистически," ― добавляет журналист.

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Павел Казарин работал журналистом в Москве в течение 2012-2014 годов. После аннексии Россией Крыма вернулся в родной Симферополь, где получил российский паспорт.

"Я был человеком с региональной идентичностью. Понял, что из Крыма надо ехать после Иловайска."

2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. 24 февраля писатель Станислав Асеев рассказал о 31 месяце плена в "ДНР". Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.