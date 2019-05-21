Анимированная азбука Василия Чебаника. Что расскажут нам буквы уникального украинского шрифта "Рутения"?

Приглашаем журналистов на презентацию мультимедийного проекта, в ходе которого "оживут" 33 буквы украинского алфавита, написанные авторским шрифтом "Рутения". Автором шрифта является каллиграф и художник-график Василий Чебаник, который нашел в архивах мелодичную азбуку на основе украинского барокко, мягкую и настоящую, которая существовала до 1700 года. С нее и возникла современная "Рутения". В этом шрифте закодирована ДНК украинской культуры, истории и каллиграфических традиций.
33 современных украинских художника объединились вокруг идеи создания неповторимых иллюстраций к каждой буквы "Рутения". А идеолог проекта, продюсер и режиссер анимационного кино Дмитрий Лисенбарт "оживил" эти работы.
С 33 экранов на посетителей Книжного арсенала будут смотреть работы Олеси Драшкабы, Надежды Антонец, Ивана Семесюка, Кирилла Чичкана, Алексея Чебыкина, Игоря Баранько, Романа Шостие, и других талантливых художников. Присмотритесь, узнали ли вы украинский трезубец в букве "Щ"?
Об идее и создании проекта украинской идентичности через графику, живопись и анимацию. О будущем применения "Рутения" в контексте нового закона "О украинском языке". И о перспективах Азбуки Чебаника как лоббиста и носителя украинской культуры в мире - расскажут автор проекта.
Ждем вас 22 мая в 16.00 в зале Е4 на 2 этаже Книжного арсенала (ул. Лаврская 10-12).
Участники презентации:
Василий Чебаник - разработчик шрифта "Рутения", каллиграф, художник-график, член Национального союза художников Украины. Лауреат Шевченковской премии;
Дмитрий Лисенбарт - автор проекта, режиссер анимационного кино;
Олеся Драшкаба - художница, куратор;
Надежда Антонець- художница, куратор;
Иван Семесюк- художник, писатель, фронтмен группы Пирятин.
Больше о проекте: https://www.facebook.com/ukrainianfont/?tn-str=k*F
Относительно аккредитации на Книжный Арсенал обращайтесь (до 20.05): https://artarsenal.in.ua/uk/povidomlennya/akredytatsiya-predstavnykiv-zmi-na-knyzhkovyj-arsenal/
За дополнительной информацией к:
Анастасии Бондарчук 097394 49 56, [email protected]
Натали Красненковой 067465 54 26 [email protected]
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