Анимированная азбука Василия Чебаника. Что расскажут нам буквы уникального украинского шрифта "Рутения"?

Презентацию проекта начнется 22 мая в 16.00. Фото: Аrtarsenal.in.ua

Приглашаем журналистов на презентацию мультимедийного проекта, в ходе которого "оживут" 33 буквы украинского алфавита, написанные авторским шрифтом "Рутения". Автором шрифта является каллиграф и художник-график Василий Чебаник, который нашел в архивах мелодичную азбуку на основе украинского барокко, мягкую и настоящую, которая существовала до 1700 года. С нее и возникла современная "Рутения". В этом шрифте закодирована ДНК украинской культуры, истории и каллиграфических традиций.

33 современных украинских художника объединились вокруг идеи создания неповторимых иллюстраций к каждой буквы "Рутения". А идеолог проекта, продюсер и режиссер анимационного кино Дмитрий Лисенбарт "оживил" эти работы.

С 33 экранов на посетителей Книжного арсенала будут смотреть работы Олеси Драшкабы, Надежды Антонец, Ивана Семесюка, Кирилла Чичкана, Алексея Чебыкина, Игоря Баранько, Романа Шостие, и других талантливых художников. Присмотритесь, узнали ли вы украинский трезубец в букве "Щ"?

Об идее и создании проекта украинской идентичности через графику, живопись и анимацию. О будущем применения "Рутения" в контексте нового закона "О украинском языке". И о перспективах Азбуки Чебаника как лоббиста и носителя украинской культуры в мире - расскажут автор проекта.

Ждем вас 22 мая в 16.00 в зале Е4 на 2 этаже Книжного арсенала (ул. Лаврская 10-12).

Участники презентации:

Василий Чебаник - разработчик шрифта "Рутения", каллиграф, художник-график, член Национального союза художников Украины. Лауреат Шевченковской премии;

Дмитрий Лисенбарт - автор проекта, режиссер анимационного кино;

Олеся Драшкаба - художница, куратор;

Надежда Антонець- художница, куратор;

Иван Семесюк- художник, писатель, фронтмен группы Пирятин.

Больше о проекте: https://www.facebook.com/ukrainianfont/?tn-str=k*F

Относительно аккредитации на Книжный Арсенал обращайтесь (до 20.05): https://artarsenal.in.ua/uk/povidomlennya/akredytatsiya-predstavnykiv-zmi-na-knyzhkovyj-arsenal/

За дополнительной информацией к:

Анастасии Бондарчук 097394 49 56, [email protected]

Натали Красненковой 067465 54 26 [email protected]