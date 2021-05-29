Анализы придется пересдать - медицинский гороскоп

30 мая продумайте свой рабочий график на июнь. Многое удастся честным и трудолюбивым. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Быстро начнет наступать усталость, - говорит астролог. - Не стоит ждать результативную работу подчиненных. Лучше позвольте им отдохнуть. На выходных повышается травматическая опасность. Будьте внимательны за рулем, у костра и при работе с острыми предметами. Могут возникать проблемы со сном. Проверяйте показатели артериального давления. Желательно меньше есть и больше пить. Поставленным в этот день диагнозам не спешите доверять. Анализы придется пересдать".
Овен
Ухудшается обмен веществ. Не перегружайте желудок. Стимулируйте нормальную перистальтику кишечника. Ешьте свежие овощи и фрукты.
Телец
Удалять родинки или бородавки на теле не время. Особенно с помощью выжигания. Вашей коже будет нанесено серьезные повреждения.
Близнецы
Будет беспокоить дисбактериоз. Помогите пищеварительной системе. Пополните кишечник полезной микрофлорой.
Рак
Печень будет хуже справляться с очисткой крови. Принимайте лекарства в случае крайней необходимости. Не допускайте передозировки.
Лев
Анализы крови могут встревожить вас. Снижается уровень гемоглобина. Поддержите работу кроветворных органов. Вместо чая пейте соки и йогурты.
Дева
Отложите начало занятий в фитнес-клубе. В этот период мышцы потребуют облегченной нагрузки. Потребность в движении реализуйте на танцевальной площадке.
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Весы
Ухудшается состояние больных тромбофлебит. Не следует весь день проводить на ногах. Носите удобную обувь на низком каблуке.
Скорпион
Резкие боли в пояснице или ребрах будут вызванные обострением невралгии. Не занимайтесь самолечением. Обратитесь за советом к невропатологу.
Стрелец
Физическая перегрузка повлечет капиллярные кровоизлияния. Появится носовое кровотечение. Те же последствия будете иметь от резкого повышения кровяного давления. Берегите себя.
Козерог
Ожидаются большие нервные перегрузки в течение дня. Приготовьтесь к этому. Выпейте утром успокоительное. Примите контрастный душ.
Водолей
Много двигайтесь пешком. Дышите полной грудью. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Поиграйте в теннис или бадминтон.
Рыбы
Будет беспокоить ухудшение слуха. Это временные явления. Организм своеобразно будет реагировать на колебания атмосферного давления.
Астролог дала прогноз на 30 мая и рассказала, чья жизнь станет похожей на сказку.
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