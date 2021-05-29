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воскресенье, 30 мая 2021 05:25

Анализы придется пересдать - медицинский гороскоп

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Анализы придется пересдать - медицинский гороскоп
Желательно меньше есть и больше пить. Фото: pixabay.com

30 мая продумайте свой рабочий график на июнь. Многое удастся честным и трудолюбивым. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Быстро начнет наступать усталость, - говорит астролог. - Не стоит ждать результативную работу подчиненных. Лучше позвольте им отдохнуть. На выходных повышается травматическая опасность. Будьте внимательны за рулем, у костра и при работе с острыми предметами. Могут возникать проблемы со сном. Проверяйте показатели артериального давления. Желательно меньше есть и больше пить. Поставленным в этот день диагнозам не спешите доверять. Анализы придется пересдать".

Овен

Ухудшается обмен веществ. Не перегружайте желудок. Стимулируйте нормальную перистальтику кишечника. Ешьте свежие овощи и фрукты.

Телец

Удалять родинки или бородавки на теле не время. Особенно с помощью выжигания. Вашей коже будет нанесено серьезные повреждения.

Близнецы

Будет беспокоить дисбактериоз. Помогите пищеварительной системе. Пополните кишечник полезной микрофлорой.

Рак

Печень будет хуже справляться с очисткой крови. Принимайте лекарства в случае крайней необходимости. Не допускайте передозировки.

Лев

Анализы крови могут встревожить вас. Снижается уровень гемоглобина. Поддержите работу кроветворных органов. Вместо чая пейте соки и йогурты.

Дева

Отложите начало занятий в фитнес-клубе. В этот период мышцы потребуют облегченной нагрузки. Потребность в движении реализуйте на танцевальной площадке.

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Весы

Ухудшается состояние больных тромбофлебит. Не следует весь день проводить на ногах. Носите удобную обувь на низком каблуке.

Скорпион

Резкие боли в пояснице или ребрах будут вызванные обострением невралгии. Не занимайтесь самолечением. Обратитесь за советом к невропатологу.

Стрелец

Физическая перегрузка повлечет капиллярные кровоизлияния. Появится носовое кровотечение. Те же последствия будете иметь от резкого повышения кровяного давления. Берегите себя.

Козерог

Ожидаются большие нервные перегрузки в течение дня. Приготовьтесь к этому. Выпейте утром успокоительное. Примите контрастный душ.

Водолей

Много двигайтесь пешком. Дышите полной грудью. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Поиграйте в теннис или бадминтон.

Рыбы

Будет беспокоить ухудшение слуха. Это временные явления. Организм своеобразно будет реагировать на колебания атмосферного давления.

Астролог дала прогноз на 30 мая и рассказала, чья жизнь станет похожей на сказку.

Автор: Gazeta.ua
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