Американский генерал объяснил, как подвинуть Россию в Черноморском регионе

Россия начала стягивать войска на границе с Украиной и на ее оккупированные территории. Фото: Reuters

Россия сохраняет существенное военное присутствие вокруг Украины, несмотря на заявления ее военного руководства.

"Можно ожидать, что это будет очень долгое, плохое и горячее лето для Украины в регионе Черного моря. Почти ничего оттуда не отведено. Министр Шойгу рассказал сказки, что это было только обучение, и войска вернулись в казармы... Они все еще там", - сказал американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес во время интернет-конференции "Темные волны: игра сил в регионе Черного моря", сообщает Укринформ.

По словам Ходжеса, россияне останавливаются только там, где их останавливают.

"То, что мы видим сейчас - это лишь продолжение давления со стороны России. Поэтому возникает вопрос - как мы можем получить инициативу в Черноморском регионе? Безусловно, определенные люди будут очень осторожными, чтобы любые действия не выглядели "провокационными". Но, если реально посмотреть на Россию - им не нужна провокация. Наибольшая провокация для них - это отсутствие нашей реакции. Если они видят, что мы ничего не делаем в ответ на их действия - это позволяет им идти дальше", - отметил Ходжес.

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По его мнению, для того, чтобы перехватить инициативу в Черноморском регионе, Западу следует увеличить свое присутствие и количество совместных многонациональных учений, вроде нынешнего "Си Бриз", которое начнется через две недели и будет самым масштабным по количеству участников за все последние годы.

Такие учения должны проводиться параллельно с другими учениями по отработке многонациональных возможностей, и, вероятно, не только в Украине, чтобы именно Россия была вынуждена реагировать на действия Запада, а не наоборот, как происходит сейчас.

В апреле текущего года Россия начала стягивать войска на границу с Украиной и на ее оккупированные территории, что вызвало большое беспокойство международного сообщества. Впоследствии министр обороны РФ Шойгу объявил об отводе российских войск от границ Украины под предлогом "успешного завершения учений". В то же время Россия оставляет собственное военное присутствие и технические средства вокруг границ Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. По информации официальных органов Украины и по результатам наблюдения независимых расследователей, количество российских войск, которые в то время Россия сосредоточила у восточных границ Украины и в оккупированном Крыму, превышала 110 тысяч личного состава.