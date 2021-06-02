Аллергия на тополиный пух и проблемы с печенью – медицинский гороскоп на 2 июня

Следите за самочувствием. Внимания требует репродуктивная система. Фото: pixabay.com

2 июня появятся конъюнктивит и аллергия на тополиный пух. Имейте при себе антигистаминные препараты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Обостряются хронические болезни печени, - говорит астролог. - Не следует игнорировать боли в правом подреберье. Откажитесь от алкогольных напитков. Появление горечи во рту будет свидетельствовать о проблемах с выделением желчи. Перейдите на диетическое питание. Следите за самочувствием. Внимания требует репродуктивная система. Лечение даст желаемый результат. ЭКО лучше делать с четверга. Осторожными должны быть беременные. Есть опасность срыва беременности. Ощущение усталости не будет покидать вас. Ночной сон не принесет полноценного отдыха. Пересмотрите режим дня".

Овен

Больным с сердечной недостаточностью следует позаботиться о себе. Возможно резкое ухудшение самочувствия. Не садитесь за руль.

Телец

Врачи могут ошибиться с диагнозами. Отложите начало курса физиотерапевтических процедур.

Близнецы

Изменение атмосферного давления будет вызывать головную боль. Имейте при себе обезболивающее. Не засиживайтесь допоздна на работе.

Рак

Берегитесь заболевания сальмонеллезом и дизентерией. Не употребляйте в пищу сырых продуктов. Откажитесь от быстрых перекусов на бегу.

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Лев

Может возникать ощущение песка в глазах. Кладите успокаивающие компрессы на веки. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Дева

Любые хирургические вмешательства будут с осложнениями. Трудно будут проходить критические дни у женщин. Нельзя сдавать донорскую кровь.

Весы

Начните курс упражнений для восстановления полноценной гибкости позвоночника. Здоровым людям следует начать день с интенсивной гимнастики.

Скорпион

От переутомления могут дрожать руки. Чаще будут возникать судороги. Нервная система потребует поддержки.

Стрелец

Продолжается период повышенного травматизма. Переходите осторожно проезжую часть. Не поднимайтесь высоко без страховки.

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Козерог

Анализы мочи могут быть неутешительными. Не теряйте оптимизма. Попробуйте обратиться к представителям нетрадиционной медицины.

Водолей

Самочувствие улучшится. Позаботьтесь о полноценном питании. Еда будет хуже перевариваться. Хорошо пережевывайте ее.

Рыбы

Едва хватит сил дождаться конца рабочего дня. Восстановить бодрость поможет оздоровительный массаж и бассейн. Побалуйте себя вкусненьким.

Что принесет 2 июня каждому знаку зодиака, астролог рассказала в детальном прогнозе на среду.