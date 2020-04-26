Аласания: Счет "Общественного" до сих пор арестован

Разблокирование счетов Общественного может затянуться. Фото: Слово и Дело

Постановление Кабмина хоть и позволяет решить проблему выплаты долга перед Euronews. Однако процесс разблокировки счетов вещателя может затянуться из-за бюрократических процедур.

"Само по себе постановление (правительства) еще не означает разблокировку. Счет до сих пор арестован. Предусматривает это постановление то, что нам разрешено это сделать (погасить долг государства Euronews)", сообщил глава "Общественного вещания" Зураб Аласания.

25 апреля стало известно, что Кабмин принял постановление, которым разблокировал счета "Общественного вещателя". Отмечается, что теперь НТКУ может погасить задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс" в течение 2020 году на основании решения суда.

Аласания рассказал, что для погашения долга необходимо создать паспорт бюджетной программы. Далее документ должны подписать в Минкульте, передать в Минфин, тот, согласовав его, должен отправить паспорт в Минюст. Последний должен направить документ в Кабмин.

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Правительство же должно принять паспорт на очередном заседании. Только тогда Общественный вещатель сможет выплатить долги перед Euronews. Кроме того, вещатель также должен был заплатить миллион в исполнительном производстве юридической службы Минюста.

"Счета будут заблокированы, пока не будет уплачен и тот миллион. Когда это произойдет и произойдет ли вообще не могу сказать, потому так поспешно говорить, что счета разблокированы ... Их точно не разблокировали. Я даже не могу сказать, когда они будут точно разблокированы точно по дате", - подытожил Аласания.

Исполнительная служба Министерства юстиции арестовала счета "Суспільного", поскольку Минюст открыл исполнительное производство по взысканию с общественного вещателя долга в почти 10,6 млн евро и 73 тысяч гривен судебного сбора. Утром 28 февраля "Суспільне" заявило, что арест счетов за давние долги НТКУ перед АО "Евроньюс" блокирует его работу. Глава правления НСТУ Зураб Аласания напомнил, что украиноязычную версию международного канала "Euronews" запустили в 2010 году, но в 2013 году оплату за нее прекратили. В 2015 году АО "Евроньюс" выиграло суд у НТКУ, а долг перешел по наследству "Суспільному".