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суббота, 09 января 2021 15:43

Актрису Лию Ахеджакову госпитализировали из-за коронавируса

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Актрису Лию Ахеджакову госпитализировали из-за коронавируса
Фото: reuters

Известную российскую актрису Лию Ахеджакову на днях госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц. Она занимает активную антикремлевскую позицию и поддерживает Украину.

Состояние здоровья 82-летней артистки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний, поэтому 7 января ее доставили в больницу под наблюдение врачей. Тест на коронавирус, который Ахеджакова сдала накануне, оказался положительным.

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Лия Меджидовна Ахеджакова родилась в Днепре. В одном из интервью советская артистка отметила, что оккупированый Крым, который был местом ее детства, принадлежит Украине и не признает его аннексии Российской Федерацией. Актриса призналась, что из-за такой позиции ее травят и даже называют "террористкой".

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