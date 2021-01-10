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воскресенье, 10 января 2021 14:58

Актрисе на металлоконструкцию для позвоночника нужна помощь

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Актрисе на металлоконструкцию для позвоночника нужна помощь
Актриса Черкасского областного драмтеатра 38-летняя Елена Брехаря нуждается в третьей операции на позвоночнике.

Актриса Черкасского областного драмтеатра 38-летняя Елена Брехаря нуждается в третьей операции на позвоночнике. У нее обнаружили межпозвоночные грыжи. Врачи говорят, что позвоночник надо укрепить металлоконструкцией. На операцию и реабилитацию нужно не менее 100 тыс.

"Три года назад у меня начало парализовать левую ногу. Тогда обнаружили и удалили первую грыжу размером 12 мм. Врач сказал, что причиной могла быть моя травма в детстве. Предупредил, что после операции надо беречься, потому что в этом месте могут быть осложнения. Говорил, чтобы оформляла инвалидность. Но я отказалась, потому что не представляла своей жизни без сцены. Через полтора года на этом же месте уже обнаружили две грыжи. Их запаяли лазером, чтобы не росли. Опять надо было беречься. Носила корсет. Но через две недели уже играла премьерный спектакль. Корсет снимала, потому что мешал танцевать и прыгать по сцене. И вот опять рецидив. Обнаружили 11-миллиметровую грыжу. Я не чувствую уже правую ногу. Была на консультации в Черкассах и Киеве. Три врача сказали об операции. Позвоночник надо закреплять пластинами, так как диски уже не держать спину", - рассказала Gazeta.ua Елена Брехаря.

Стоимость металлоконструкции украинского производства составляет 80 тыс.грн.

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"Это моя зарплата за год. Я уже не говорю о цене на импортные пластины. Плюс надо 12 тысяч гривен на операцию. Если делать в Киеве, то там втрое дороже. На послеоперационную реабилитацию в день нужно не меньше тысячи. Таких денег у меня нет. Живу с сыном-студентом. Очень не хочу стать для него парализованной обузой. Обезболивающие препараты почти не помогают. Операцию надо делать как можно быстрее. Никогда не думала, что в таком деле придется обращаться к людям. Но сама не справлюсь. Буду очень благодарна всем неравнодушным людям, даже за небольшую сумму", - говорит Елена Брехаря.

Реквизиты для помощи:
карта Приватбанк: 5168 7573 9030 6340 или Монобанк:
5375 4141 2223 9162 (Брехаря Елена Анатольевна).

Автор: Любовь Карнарук
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