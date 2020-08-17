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понедельник, 17 августа 2020 18:52

Активисты забросали яйцами депутатов от ОПЗЖ: видео

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Активисты забросали яйцами депутатов от ОПЗЖ: видео
Организаторы мероприятия со стороны политпартии отказались от написания заявления. Фото: Reuters

В Николаеве активисты забросали сырыми яйцами депутатов городского и областного советов от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Это произошло в холле Николаевской облгосадминистрации, где проводился брифинг, во время которого представители ОПЗЖ заявили, что требуют проведения местных выборов на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы собрали более 5 тысяч подписей за проведение выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса, которые отменила ЦИК из соображений безопасности. Эти подписи мы направим президенту Украины Владимиру Зеленскому и в ЦИК ", - рассказали представители ОПЗЖ.

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Они сообщили, что обратились к председателю облсовета Виктории Москаленко и Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с требованием собрать внеочередные сессии, на которых обратиться в ЦИК и к президенту о необходимости проведения выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса.

"Один из активистов упрекнул ОПЗЖ в том, что среди их кандидатов есть обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины Неля Штепа, поэтому даже из-за этого их партия не имеет права представлять власть. Когда брифинг уже заканчивался, несколько молодых людей, которые были здесь, бросили в спикеров несколько сырых яиц. После этого последние быстро пошли на выход, на ходу подзывая охрану. Обошлось без дальнейших столкновений ", - говорится в сообщении.

Парня, который совершал хулиганские действия в помещении Николаевского облсовета, правоохранители привлекли к ответственности.

"17 августа около 14:15 во время брифинга представителей политической партии в холле Николаевского областного совета один из присутствующих на мероприятии молодых людей бросил яйца в сторону выступающих. В результате хулиганских действий были загрязнены стены и пол зала, в людей злоумышленник не попал. Сразу после содеянного он пытался покинуть помещение, но был остановлен полицейскими ", - отмечают в полиции.

Организаторы мероприятия со стороны политпартии отказались от написания заявления. Несмотря на это, полицейские все равно составили протокол на 19-летнего местного жителя об административном правонарушении за мелкое хулиганство.

"Проступок наказывается наложением штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 40 до 60 часов, или исправительными работами на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административным арестом на срок до 15 суток. В дальнейшем материалы будут направлены в суд для принятия окончательного решения ", - говорится в сообщении.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию "Слуга народа" поддержали бы 25,5% тех, кто определился и пойдет голосовать. ОПЗЖ готовы поддержать 18,3%, "Европейскую солидарность" - 18,1%, "Батькивщину" - 10,4%, "Силу и честь" Игоря Смешко - 6,5%.

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Дата
17
августа

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