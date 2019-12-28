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Активисты забаррикадировали выезд из Лукьяновского СИЗО

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Группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане эсберкутовцев.

Активисты заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков, сообщает Громадське.

Автор: 5 канал
 

Участники акции протеста разошлись на 9 точек - 9 выездов из изолятора. Периодически активисты барабанят по мусорным бакам.

Автор: 5 канал
 

Активисты также не пропустили автозак, который хотел заехать на территорию СИЗО. Полицейские машины после этого заблокировали подъезд.

Автор: 5 канал
 

Спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.

На месте работают сотрудники отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины, также здесь присутствует полиция диалога.

Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, находящихся в СИЗО, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, находящихся под домашним арестом должны передать для обмена пленных самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР", который запланирован на завтра 29 декабря.

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