Активисты устроили акцию под офисом омбудсмена

Активисты требуют отставки омбудсмена Денисовой. Фото: Hromadske

В Киеве активисты требуют отставки уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Под офисом омбудсмена проходит акция под названием "Остановить волчье правосудия". Активисты требуют отставки Денисовой из-за возможной договоренность с председателем Окружного административного суда Киева Павлом Вовком. Об этом сообщает Общественное.

Как отмечается, вход в офис омбудсмена огородили красной лентой, повесили плакаты "(Не) мешайте преступлению", "Яйца этой уполномоченной у нас".

"Пленки, которые обнародовало НАБУ, показывают нам, что проблема комплексная и касается как судей Окружного админсуда, так и омбудсмена Людмилы Денисовой, ГБР и других государственных структур", - рассказал один из организаторов акции Роман Маселко.

Речь идет о записи переговоров судей Окружного админсуда, в частности, председателя суда Павла Вовка, обнародованных НАБУ. Правозащитники отмечают, что из этих переговоров, в частности, следует, что Денисова судится в Окружном административном суде об отмене решений НАПК против нее, после чего Вовк "убедил" Денисову уволить члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Козлова, назначенного по квоте омбудсмена.

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По словам активистов, после освобождения Козлова конкурс на эту должность в ВККС выиграл Николай Сирош, который "предварительно прошел собеседование у Павла Вовка".

"Очевидно, что участники заговора насколько уверены в своей безнаказанности, что уже после обнародования записей следствия, раскрывающих весь механизм преступления, Денисова анонсирует финальный аккорд преступления и объявляет, что 30 июля будет определен победитель конкурса и назначен новый члена комиссии", - отметили активисты .

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло 3 уголовных производства против уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Дела открыли по факту возможного декларирования недостоверной информации.