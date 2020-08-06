Активисту Стерненку смягчили меру пресечения

Стерненка подозревают в умышленном убийстве. Фото: Facebook

Шевченковский районный суд Киева смягчил меру пресечения активисту Сергею Стерненку, которого подозревают в умышленном убийстве, по круглосуточному на ночной домашний арест.

Об этом активист написал в Facebook.

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"Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября", - отметил Стерненко.

Ранее, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Стерненка под круглосуточный домашний арест, однако, в Одессе в военной части. Активист заявил, что решение суда нельзя выполнить, ведь его не пустили бы на территорию. Одному из судей Антикоррупционного суда и его семье выделили круглосуточную охрану. Причиной таких мер является угрозы в его сторону.