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среда, 24 марта 2021 23:45

Активисту Евгению Строканю избрали меру пресечения

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Активисту Евгению Строканю избрали меру пресечения
Акция протеста возле ОП состоялась в субботу, 20 марта. Фото: gazeta.ua

Печерский райсуд Киева 24 марта избрал меру пресечения лидеру "Неизвестного Патриота" Евгению Строканю.

Строканя отправили под круглосуточный домашний арест. Его подозревают в хулиганстве с применением оружия. Подозреваемый считает, что следствие мотивировало необходимость такой меры пресечения тем, что он может повлиять на свидетелей, пишут "Ґрати".

Заседание началось после 20:00, хотя было назначено на несколько часов раньше. Большинство журналистов на него не пустили.

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Ранее Евгений опубликовал в Фейсбуке видео, как правоохранители вручают ему подозрение. Произошло это, по его словам, просто посреди улицы.

24 марта Печерский райсуд Киева должен был избрать меру пресечения Сергею Филимонову. Он был одним из организаторов акции протеста под ОП. Однако решение суда Филимонов не дождался. Он уехал из заседания. Адвокат Маси Найем отметил, что рассмотрение должно быть перенесено из-за неявки судьи.

Он в соцсетях также сообщил, что подозрение вручили киевском активисту, главе общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Роману Ратушному.

20 марта под Офисом президента состоялась акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненка, участники которой нанесли на стены здания протестные надписи, разбили окна входной двери и подожгли табличку на фасаде.

В ОП причиненные зданию убытки оценили предварительно в 2 млн грн.

Полиция вручила подозрение в совершении правонарушения пяти участникам акции.

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