Активиста Сергея Филимонова отправили под домашний арест

Активиста Сергея Филимонова отправили под круглосуточный домашний арест.

Такую меру пресечения ему избрал Печерский районный суд Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

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Под домашним арестом Филимонов будет находиться как минимум до 23 мая.

Сторонники активиста собрались под зданием суда, а после решения судьи устроили акцию протеста с файерами.

Сергей Филимонов является организатором и одним из участников акции в поддержку Сергея Стерненко, состоявшейся 20 марта под Офисом президента.

24 марта ему должны были избрать меру пресечения. Однако решение суда Филимонов так и не дождался. Он уехал из заседания.

20 марта под Офисом Президента состоялась акция "Не слышишь? Увидишь!" в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненка, участники которой нанесли на стены здания протестные надписи, разбили окна входной двери и подожгли табличку на фасаде.