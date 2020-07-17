Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци

Активист, известный инцидентом с яйцом и Януковичем, стал топ-менеджером Укрзализныци. Фото: Facebook/Дмитро Романюк

Управление Укрзализныци, отвечающее за отношения с органами государственной власти, возглавил Дмитрий Романюк.

По сообщению пресс-службы компании, он имеет успешные кейсы международного сотрудничества и инвестиционных проектов.

Романюк был именно тем студентом, который в 2004 году бросил яйцо в кандидата в президенты Украины, главу Партии регионов Виктора Януковича.

С октября 2019 года до сих пор Романюк занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА.

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В 2018-2019 годах возглавлял наблюдательный совет по управлению активами MG Invest и был советником по инвестициям компании Moris Group.

В 2017 году был руководителем по работе с регионами Украины ГУ "Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest".

С августа 2015-го по январь 2017-го работал директором департамента международного сотрудничества, евроинтеграции, инвестиций и развития туристической инфраструктуры Ивано-Франковской ОГА.

В 2010-2015 годах был ассистентом, а затем преподавателем на кафедре менеджмента и маркетинга экономического факультета Прикарпатского национального университета.

Инцидент с Януковичем произошел 23 сентября 2004 года в Киеве. Тогда 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк бросил яйцо в кандидата в президенты Украины, из-за чего тот упал. Противники Януковича высмеяли его, сторонники же объясняли, что в главу Партии регионов попал тяжелый предмет.