Актер студии "Квартал 95" хочет баллотироваться в Раду по мажоритарке

Юрий Корявченков "Юзик" будет баллотироваться в Верховную Раду. Фото с открытых источников.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков "Юзик" будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу. Если пройдет проверку партии "Слуга народа".

"Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге", - сказал глава штаба партии Александр Корниенко изданию LB.ua.

Глава штаба отметил, что пока Корявченков - единственный из "Квартала", кто выразил желание получить мандат народного депутата. Актеры студии, пожелавшие участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки. В частности от беседы с психологом.

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44-летний Юрий Корявченков родом из Кривого Рога. Окончил Криворожский технический университет по специальности "инженер-электрик". Работал электрослесарем, инженером в Центральном горно-обогатительном комбинате. Играл в КВН с 1995-го. Позже - в студии "Квартал 95".

Претендентов в новосозданной партии "Слуга народа" будут отбирать по заявкам на официальном сайте. Они должны пройти проверки на соответствие требованиям партии и интервью с ее руководством и кадровиками, сообщил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.