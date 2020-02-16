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Адвокаты Мангера хотели прорваться к Левина

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Адвокаты Мангера хотели прорваться к Левина
Адвокаты Мангера просили свидание с Левиным. Фото: УНИАН

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера пытались встретиться с подозреваемым в организации покушения на Екатерину Гандзюк Алексеем Москаленко (Левину). Он находится в тюрьме болгарского города Бургас.

Однако власти Болгарии им отказали, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источник в СБУ.

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"Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина (адвокаты -ред.) может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием", пишет DT.UA.

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24 января в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

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