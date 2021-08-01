Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного

Адвокат Ростислав Кравец рассказал о состоянии Николая Чауса после встречи. Фото: resonance.ua

Нашелся бывший судья Днепровского райсуда Николаем Чаусом. Адвокат Ростислав Кравец заявил, что смог встретиться. Но не назвал места встречи. Сейчас готовит документы, чтобы обеспечить екссуддю правовой помощью.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

"Я с ним пообщался. Его состояние, честно говоря, не очень. Поэтому я прекрасно понимаю Службу безопасности Украины и, на мой взгляд, ему действительно угрожает опасность", - сказал адвокат.

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В августе 2016 Чауса задержали при получении взятки в $ 150 тыс. Арестовать его не смогли, поскольку Верховная Рада не дала на это разрешение. Затем Чаус исчез.

В апреле его похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадиции в Украину.

В одном из сел на юге Винницкой области нашли экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса. Его привезли в Киев силы СБУ, где у них пытались отбить экс-судью детективы НАБУ. Фотография Чауса стала хитом соцсетей, где ее уже наклепали немало фотожаб.