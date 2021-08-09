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понедельник, 09 августа 2021 23:35

Адаптивный карантин в Украине продолжат - МОЗ

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Адаптивный карантин в Украине продолжат - МОЗ
Карантин в Украине собираются продолжить. Фото: РБК

Минздрав планирует продлить действие адаптивного карантина до ноября.

"Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили, с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в Европейском регионе, в Украине тоже надо будет продлить как минимум на 2 месяца, что мы будем в ближайшее время инициировать перед Кабинетом министров", - сообщил на пресс-конференции глава ведомства Виктор Ляшко.

При этом вводить локдаун не планируют.

Если ситуация будет оставаться на сегодняшнем уровне, то образовательный процесс в школах начнется без каких-либо дополнительных ограничений. Если же эпидситуация будет ухудшаться, то работать продолжат те школы, где будет вакцинировано более 80% работников.

Сейчас только в нескольких регионах работников образования вакцинировано более 50% - это Киев, Киевская область и еще несколько регионов. Но до начала учебного года еще есть время, чтобы улучшить ситуацию.

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К осени Минздрав рассчитывает обеспечить доступ всех областей к тестам на Delta-штамм коронавируса. На данный момент больных лечат по тем же протоколам, и пациентов с другими штаммами.

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09
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