Аброськин после Нацполиции метит на кресло ректора

Декларацию для должности ректора подал за 6 дней после освобождения из Нацполиции. ФОТО: Национальная полиция

Бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин претендует на кресло ректора в Одесском государственном университете внутренних дел.

Об этом свидетельствует поданная им декларация с пометкой "должность, на которую претендует кандидат" - ректор.

Декларация подана 17 сентября, за 6 дней после его увольнения из Нацполиции.

Одесский университет внутренних дел до сентября возглавлял экс-начальник управления МВД в Одесской области и в Крыму Иван Катеринчук . Его каденция закончилась.

Источники одесского издания "Думская" сообщают, что назначение Аброськина уже согласовано. Его представления якобы должно состояться через несколько дней - "ждут только приказа".

Сейчас обязанности ректора исполняет первый проректор Анатолий Никитин.

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Ранее Аброськин заявлял, что будет баллотироваться в меры Мариуполя.