Яблочный Спас 2020: чего нельзя делать на Преображение Господне

19 августа празднуют Яблочный Спас, символизирующий завершение лета и наступление осени. Фото: pexels.com

19 августа православные христиане празднуют Яблочный Спас, который символизирует завершение лета и наступление осени. Это будет 2-й из 3 Спасов. В этот день, по библейским преданиям, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел их на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет.

На Яблочный Спас принято угощать всех яблоками и есть их самим, однако только после освящения в церкви. Это правило особенно должны соблюдать женщины, потерявшие детей. По поверью, в этот день Матерь Божья на том свете раздает деткам золотые яблоки, а те, чьи родители нарушили обет, плачут, ведь им яблок не достанется. На Яблочный Спас в молитвах обязательно нужно вспомнить умерших родственников.

В праздничную корзину для освящения также кладут груши, виноград, сливы и персики. Можно добавить овощи, вроде помидоров или моркови. Хорошо, если в корзине будет мед, колоски ржи или пшеницы, свежий хлеб, соль, выпечка с яблоками.

В этот праздник категорически нельзя убирать, заниматься ремонтом или рукоделием, возиться на огороде. Не стоит мыться в бане, особенно мыть голову и красить волосы, визит к парикмахеру лучше перенести на другой день. Запрещено купаться в водоемах, убивать или прогонять насекомых, сквернословить и желать другим зла.

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14 августа праздновали Медовый Спас, или Маковея - первый из 3 летних праздников в честь Спасителя. В этот день начался Успенский пост, который закончится 28 августа.