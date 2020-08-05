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среда, 05 августа 2020 05:48

Абитуриентам из Крыма во время вступительной кампании предоставят индивидуальное сопровождение

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Абитуриентам из Крыма во время вступительной кампании предоставят индивидуальное сопровождение
У абитуриентов из Крыма будет сопровождение. Фото: Укринформ

Крымским выпускникам, желающих продолжить обучение в материковой Украине, предоставят индивидуальное сопровождение в период вступительной кампании.

"Вниманию абитуриентов и их родителей! Представительство президента Украины в АР Крым открывает возможность индивидуального сопровождения поступающих в учреждения высшего образования в период кампании 2020 года", - говорится в сообщении Представительства в Facebook.

В Представительстве сообщают о необходимой помощи с переходом через КПВВ и предоставлением индивидуальной консультации.

"Если у абитуриента и/или сопровождающего лица, следующие для вступления в украинские вузы с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, возникли проблемы с пересечением КПВВ, или появились дополнительные вопросы поступления в учебное заведение (перечень необходимых документов, непонятные требования приемной комиссии или другие вопросы) - вы всегда можете обратиться к нам за индивидуальной консультацией по адресу для обращений граждан г.. Херсон, проспект Ушакова, 42; по телефону бесплатной "горячей линии": 0800502192; с помощью сети Skype - учетная запись: arkpredstavnictvo; электронному адресу: [email protected] ", - информирует ППУ в АРК.

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В этом году выпускники школ из АР Крым и города Севастополь имеют возможность поступить в высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования по всей территории Украины.

Прием документов в учреждения высшего образования за счет государственного бюджета продлен до октября 2020 года и происходит в два этапа: основной этап: до 20 августа 2020 года, завершающий этап: до 23 октября 2020 года.

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