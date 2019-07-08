Я желаю ему гореть в аду: Канделаки о Саакашвили

Тина Канделаки высказалась на защиту Путина и жестко покритиковала Саакашвили. Фото: Комсомольская правда

Тина Канделаки раскритиковала Саакашвили и телеканал "Рустави-2" за брань в адрес Путина.

Саакашвили является бенефициаром телеканала, в эфире которого журналист унижал президента РФ, пишет obozrevatel

"Саакашвили пробил дно и уже не сможет опустится ниже", - пишет Тина Канделаки.

"В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, которые стоят за самыми жестокими преступлениями в Грузии".

Российская ведущая требует извинений от канала и власти Грузии.

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"Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить "остатки" чести в стране, где возможен такой эфир", - заявила Канделаки.

Ведущая считает Саакашвили негодяем.

"Такие люди, как он, - причина самой кровавой бойни, оставляющей после себя руины. Я желаю ему гореть в аду и с полным основанием делаю это от имени всего грузинского народа", - высказалась пропагандистка.

Бывший председатель Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Саакашвили заявляет, что предыдущий президент Петр Порошенко контролирует Центральную избирательную комиссию. Так в Facebook он прокомментировал отказ ЦИК регистрировать кандидатов от партии.