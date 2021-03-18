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четверг, 18 марта 2021 11:58

"Я руки и ноги доченьки" - мать ребенка с ДЦП просит помощи на коляску

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Автор: Фото предоставлено Алиной Локайчук
  14-летняя Анастасия Локайчук из города Ильинцы Винницкой области имеет ДЦП и другие сложные диагнозы. Девочке нужна коляска, которая будет «расти» вместе с ней. Ее стоимость составляет €2,5 тыс.
14-летняя Анастасия Локайчук из города Ильинцы Винницкой области имеет ДЦП и другие сложные диагнозы. Девочке нужна коляска, которая будет «расти» вместе с ней. Ее стоимость составляет €2,5 тыс.

У 14-летней Анастасии Локайчук из города Ильинцы Винницкой области ДЦП, частичная атрофия зрительных нервов обоих глаз, спастический тетрапарез, кистозное образование в голове, сгибательные контрактуры в локтевых и коленных суставах, гидроцефалия, эписиндром, прогрессирующий сколиоз. Девочке нужна коляска, которая будет "расти" вместе с ней. Ее стоимость составляет €2,5 тыс.

"Настенька родилась здоровой. А в 1,5 месяца начала увеличиваться голова. У нее диагностировали гидроцефалию и поставили шунт. Я думаю, что причиной всех ее диагнозов стала прививка в роддоме. Настенька не ходит, самостоятельно не сидит и не обслуживает себя. Я руки и ноги доченьки. Она с рождения перенесла 10 операций. Есть хорошие результаты. Настенька лучше поворачивает голову, поднимает руки, у нее расширилась грудная клетка. Для нас это уже большие результаты. Доченьке не вся методика реабилитации подходит, потому что в голове стоит клапан для оттока спинномозговой жидкости. Мы нашли легкую и мягкую, которая не навредит ребенку. Нас, родителей, обучают врачи из Сербии", - рассказала Gazeta.ua мать Алина Локайчук.

У Анастасии рост 146 см и сколиоз, поэтому ей нужна специальная коляска, которая будет "расти" вместе с ней.

"У нас есть коляска, выдало государство. Но мы ею не можем пользоваться. Она сделана как-то так, что Настя с ней падает назад. Такие отзывы и других родителей. В ней нет амортизации. А нам это важно, потому что голова ребенка шунтирована. Ездим на той коляске, что 10 лет назад приобрел благотворительный фонд. Но она уже тесновата. В нашем случае требуется коляска, которая будет "расти" вместе с Настей. Она импортная, стоит от 2 до 2,5 тысяч евро. Если бы можно было напрямую купить за рубежом, потому что здесь делают большие "накрутки". Для нас это очень дорого. Еще есть большая потребность в пандусе. Тот, что нам сделала власть, очень скользкий, потому что сделан из досок. Мы им не можем пользоваться. Поэтому сначала заношу домой коляску, потом Настюшу. На пандус нужно 20 тысяч гривен. Счет готовы предоставить. Я воспитываю доченьку одна. Муж 7 лет назад умер от разрыва сердца. Помочь некому. Милосердие, щедрость, сочувствие в наше время ценны и необходимы. Поддержка и помощь людей сделают немного легче жизнь моей Настеньки", - говорит Алина.

Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4731 2191 2140 2196 (Таран Алина Григорьевна). Ее контакты: 0 (50) 013-32-44.

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Автор: Любовь Стрилецкая
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