"Я президенту - не враг". Кличко объяснил, почему хотел встретиться с Зеленским

Кличко: "Я президенту - не враг". Коллаж: Фокус

Киевский городской председатель Виталий Кличко хотел встретиться с президентом Владимиром Зеленских для решения "общих вызовов".

"Я последний раз общался с президентом полгода назад. Да, действительно я звонил в приемную, и просил президента встретиться, писал ему смс. К сожалению, ответ не получил. Но кто-то в окружении предоставляет информацию, пытаются сделать врагами. Я президенту - не враг . Я думал, что всегда у нас общие вызовы и общие враги - заоблачные тарифы, маленькие заработные платы, бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия и многие другие. Это наши общие вызовы", - сказал Кличко в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Он пояснил, что приходит к президенту не в личных вопросах.

"Личных вопросов у меня нет. По вопросам, которые нужно решать, как мэр города, решая проблем людей, как председатель Ассоциации городов Украины. Что касается тарифов, цены на газ - много вопросов каждый день и крайне важна коммуникация", - подчеркнул он.

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"Ни в коем случае я не хочу бороться внутри, наши так называемые друзья очень ждут, что мы начнем бороться друг с другом. Должна быть синергия. Я понимаю, что я, как мэр города, должен коммуницировать с премьер-министром, и с президентом. Я понимаю, что нам нужно объединять усилия перед теми вызовами", - добавил Кличко.

Президент Владимир Зеленский на пресс конференции в четверг заявил, что не выясняет отношения с Кличко. По словам Зеленского, Кличко постоянно пытается искать встречи с ним. Президент сообщил, что Кличко, как глава КГГА, просил его не увольнять. Зеленский также отметил, что удовлетворил просьбу Кличко, хотя в Офисе президента были люди, которые хотели этого увольнения. Также Зеленский отметил, что сейчас Кличко имеет всю полноту власти в Киеве.