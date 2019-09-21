"Я - первая жертва" - Гонтарева пожаловалась на Коломойского

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что является первой жертвой Коломойского. Фото: Prm

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева убеждена, что является "первой жертвой" реализации угроз олигарха Игоря Коломойского.

"В день, когда мне сожгли дом, у меня было много общения с журналистами. Появилась статья газеты Financial Times о том, что премьер-министр, президент хотят сделать относительно ПриватБанка settlement (урегулирования - ред.). У меня был вопрос ко всем журналистам - каким образом я мешаю премьер-министру (Алексей Гончарук - ред.) и господину Коломойскому сделать settlement, когда нахожусь в Лондоне в инвалидном кресле и два с половиной года не работаю в ПриватБанке. Никто ответить не может. Все, кто знают этого человека, говорят, что это такая страшная месть. И второе - это еще и запугивание всех остальных реформаторов. Если вы будете так непослушны, как Гонтарева, будете идти своим путем, то завтра вас ждет то, что получила она ", - заявила экс-глава Нацбанка в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Гонтарева подчеркнула, что обыск в ПриватБанке прошел за день до обыска ее квартиры, 11 сентября.

"Вы видели, как запугивают менеджмент ПриватБанка, менеджмент Нацбанка, Министерства финансов. Это же запугивания всех. Просто я - первая жертва", - подчеркнула она.

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В эфир по телефонному соединении также должен был выйти Коломойский, однако экс-глава Нацбанка отказалась общаться с ним.

"Я не хочу слушать ... Этот человек не говорит ни слова правды, никогда. Я не хотела бы. Давайте, может, меня отпустите - и вы все выслушаете Коломойского в прямом эфире без меня", - сказала Гонтарева.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не ведет переговоры о возвращении ПриватБанка. В то же время он подчеркнул, что готов к компромиссу с властями Украины.