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среда, 20 января 2021 12:13

"Я перед всеми людьми и Господом становлюсь на колени" - мать умоляет спасти единственного ребенка

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Автор: Фото предоставлено Ольгой Деркач
  15-летняя Диана Деркач из города Немиров Винницкой области борется с саркомой Юинга. Опухоль является одной из самых агрессивных, невероятно быстро прогрессирует. Но врачи дают шанс на выздоровление.
15-летняя Диана Деркач из города Немиров Винницкой области борется с саркомой Юинга. Опухоль является одной из самых агрессивных, невероятно быстро прогрессирует. Но врачи дают шанс на выздоровление.

15-летняя Диана Деркач из города Немиров Винницкой области борется с саркомой Юинга. Эти опухоли - одни из самых агрессивных, быстро прогрессируют.

Девушка находится в клинике Стамбула. Врачи дают шанс на выздоровление. Необходим курс химиотерапии, операция и трансплантация костного мозга.

"Полгода назад у Дианы на спине появился овальная красная сыпь. Язвы были немалые и пекли. А рядом была небольшая опухоль. Она не болела. Врачи сказали, что это опоясывающий лишай и назначили лечение. Все зажило, а опухоль не исчезла. Нас успокоили, что впоследствии и ее не станет. Но добавилась боль в руке. Оказалось, что опухоль злокачественная и быстро прогрессирует. Поэтому нужен курс химиотерапии, операция и пересадка костного мозга. Диана у нас единственный ребенок. Добрая и светлая. Любит танцевать. 2 года назад дочь начала работать аниматором. Развлекала детей, дарила детям добро и сама в него верит. 13 февраля Диане исполнится 16 лет. Мечтала отпраздновать с однокурсниками техникума. Как узнала о диагнозе, сказала: "Это худшее, что могло случиться в моей жизни". Но мы верим, что преодолеем эту болезнь. Я перед всеми людьми и Господом становлюсь на колени, прошу помощи. Благодарю всех, кто нам помогает и откликнется на нашу беду", - рассказала Gazeta.ua мать Ольга Деркач.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4993 4624 7099 или монобанк: 4441 1144 2288 6497, Деркач Ольга Федосеевна.

Автор: Любовь Карнарук
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