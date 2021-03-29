"Я опустила руки. Как выбрать, с кого начать?" - троим членам многодетной семьи на операции и лечение срочно нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Натальей Лисоволенко 37-летний Юрий Лисоволенко с Кропивницкого, его сыновья 11-летний Юрий и 14-летний Денис нуждаются в срочном лечении и операциях. Родные просят помощи.

37-летний Юрий Лисоволенко с Кропивницкого и его сыновья 11-летний Юрий и 14-летний Денис нуждаются в срочном лечении. Отец имеет проблемы с позвоночником, дети - с ногами. На их одновременное лечение нужна помощь.

"Ситуация в нашей семье насколько критична, что мы в отчаянии. Дениса лечим 6-й год. Перенес 5 операций на левой бедренной кости, поставили имплант и пластину. А в правом колене у него 4 пластины, чтобы временно заблокировать зону роста. Ребенок ходит с костылями или палочкой. От частых капельниц у него уже лопаются вены. Врачи не исключают и 6-ю операцию. Потому что в бедре снова набирается жидкость, похожая на гной. Организм не хочет принимать имплант. Муж 4-й год лечит позвоночник. Он сместился в сторону, может отнять ноги. Дважды оперировали, не помогло. 3-ю операцию надо было сделать еще "вчера". А недавно еще и у сына Юры обнаружили кисту колени. Госпитализировали в областную детскую больницу. В коленях набирается жидкость. Врачи не исключают операцию. Я опустила руки. Как выбрать, с кого начать? Всем 3 лечения надо срочно. Мы с мужем имеем 7 детей. Так складываются обстоятельства, что сами финансово не справимся. Добрые люди, помогите нам, кто чем может, умоляю", - рассказала Gazeta.ua Наталья Лисоволенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "3 года лечения и будет здоров" - мать просит помощи на очередной курс реабилитации сына



Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7451 0345 6924 - сын Лисоволенко Максим Юрьевич.

карта Сбербанка: 4790 8200 1425 8815 - Лисоволенко Наталья Николаевна, ее контакты: 0 (99) 288 48 15.