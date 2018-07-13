"Я никогда не слышала слов - философиня, астрономиня" - детям в Славском рассказали о гендере

В детском лагере "Истоки толерантности" в Славском школьникам рассказали о женщинах науки, представляющих различные этносы Украины.

Тема беседы, на которую собралось около 100 детей, была посвящена борьбе с социальными стереотипами, которые до сих пор существуют в обществе.

"Понимая традиционность и консервативность взглядов среди семей, из которых к нам приезжают дети, важно говорить именно на эти темы. Поэтому, в этом году особое внимание было уделено тематике гендерного равенства", - говорит директор лагеря "Источник толерантности" Татьяна Мураткина.

А рассказали детям о выдающихся женщинах представители проекта ЛакіБукс - совместной инициативы IT-компании Lucky Labs с благотворительным фондом "Я майбутнє України".

Кстати, в рамках проекта вскоре увидит свет на украинском языке книга женщины-ученого и звезды сериала "Теория большого взрыва" Майим Бялик - "Girling Up". В прошлом году она получила статус бестселлера New York Times и кучу положительных отзывов от мировой литературной общественности.

Спикер проекта и сотрудник компании Lucky Labs Ирина Николайчук для своих примеров роли женщин-ученых в мировой истории выбрала философа и астронома Гипатию из Греции, радиофизика Марию Склодовскую-Кюри из Польши, биолога Наталью Меликян из Армении, литературоведа Юлию Кристеву из Болгарии, крымско-татарского языковеда Адилю Эмирову и украинского математика Марину Вязовскую.

"Внимание детей фокусируется не только на основных идеях или открытиях этих женщин, но и на эмоциональных моментах их жизни. Потому что каждая из них преодолевала значительные трудности на пути к успеху. Об этом не стоит забывать и в школьном образовании: ученые давно должны перестать быть бронзовыми памятниками и портретами в рушниках", - считает Николайчук.

После лекции от детей прозвучали десятки вопросов: "Я никогда не слышала таких слов - философиня, астрономиня ... они такие красивые! А почему их так мало употребляют?", "А почему в Древней Греции девушкам не нужно было прятаться с книгами, а в Польше - нужно?", "А когда женщины снова решили, что хотят учиться? Они сами вспомнили, что так можно, или кто-то подсказал?", "И теперь женщинам все можно, да - а если они, например, хотят варить борщ, с них не будут смеяться?".

За лучшие вопросы и точные ответы в викторине, которая состоялась во время беседы, школьники получили книги Алины Штефан "Лето длиной в ДНК", которую проект ЛакіБукс представил на последнем Книжном Арсенале.