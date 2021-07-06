97-летнего украинца признали сильнейшим теннисистом мира

Станиславский - неизменный участник чемпионатов мира среди ветеранов в категории 85+. Фото: Facebook / Лана Ветрова

97-летний теннисист из Харькова попал в книгу рекордов Гиннеса как самый сильный теннисист планеты в возрастной категории 90+.

Леонид Станиславский получит награду 7 июля на центральном корте теннисного клуба "Уникорт", пишет пресс-служба "Уникорт Теннис".

В течение последних 30 лет Станиславский участвует в теннисных соревнованиях. В 2017 году спортсмен попал в Книгу рекордов Украины.

Он является бронзовым призером чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+. Также теннисист принимает участие в международных турнирах в Нидерландах, США и Хорватии. Он играл даже с участниками, младше его на 10-15 лет.

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"Как видим, играть нашем ветерану приходилось с игроками моложе него на 10-15 лет, но благодаря игре Станиславского, его стремлению и азарту, международная федерация тенниса рассматривает вопрос о внесении в календарь соревнований, турниров в возрастной категории 90+. Ведь своими выступлениями на кортах разных стран харьковчанин послужил примером для теннисистов-ветеранов всего мира", - отмечают в сообщении.

Сейчас Станиславский готовится к чемпионату мира. Рекордсмен тренируется три раза в неделю, а также посещает поэтические и музыкальные клубные вечера.

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