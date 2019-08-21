83% украинцев считают себя патриотами – опрос

7% украинцев склоняются к мнению, что скорее не являются патриотами, а 4% заявили, что они совершенно не патриоты.Фото: REUTERS

83% жителей Украины считают себя патриотами своей страны. Это почти столько же, как и в 2018 году.

При этом 7% склоняются к мнению, что скорее не являются патриотами, а 4% заявили, что они совершенно не патриоты. 6% украинцев - затруднились ответить.

Таковы результаты опроса обнародовали в социологической группе "Рейтинг".

Здесь также отметили, что во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: в частности, на Западе таких 86%, в Центре - 85%, на Востоке - 79%, на Юге - 78%.

Исследование провели в период с 7 по 12 августа. Опросили 2 тысячи украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,2%.





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В прошлом году патриотами себя считали 82% граждан Украины и только 13% имели противоположное мнение, по результатам исследования социологической группы "Рейтинг".