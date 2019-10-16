80% работников ГПУ хотят работать в Офисе генпрокурора

Пройти аттестацию намерены 80% прокуроров Генеральной прокуратуры. Фото: Gordonua

Работать в Офисе Генерального прокурора хотят 80% прокуроров из действующего состава ведомства.

Как отмечается, сотрудники Генпрокуратуры начнут процесс аттестации первыми с тестирования на знание и умение применить закон. Аттестация состоит в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствии требованиям профессиональной этики и добросовестности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Относительно заявлений в регионах, все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей хотят пройти аттестацию. К тому же 99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской областях. В остальных областях этот показатель превышает 90%.

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Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об изменения в системе прокуратуры. Документ предлагает переименовать Генеральную прокуратуру на Офис генерального прокурора. Региональные и местные отделения станут областными и окружными. Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром. Также Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить общее количество работников ведомства — с 15 тысяч до 10.