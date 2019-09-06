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пятница, 06 сентября 2019 18:26

8 областей остались без прокуроров

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8 областей остались без прокуроров
Рябошапка продолжает освобождать прокуроров. Фото: "Еспресо.TV"

Приказы об увольнении с должностей прокуроров 8 областей подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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Рябошапка освободил прокурора Волынской области Виктора Швыдкого, Ивано-Франковской Александра Стратюка, Кировоградской Анатолия Коваленко, Луганской Владимира Янко, Львовской Юрия Квяткивского, Ровенской Богдана Подубинского, Сумской Виталия Матвийчука, Тернопольской Вячеслава Перча.

Винницкая, Житомирская, Одесская и Черкасская области остались без прокуроров. 3 сентября руководителей прокуратур этих областей освободил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

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