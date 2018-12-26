8 лет в колонии: в России осудили украинского адвоката

В России осудили украинского адвоката Фото: Любимый Херсон

В России украинца приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Нижегородский суд вынес приговор украинскому адвокату Игорю Кияшко по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования, рассказывает ТСН.

По версии обвинения, Кияшко пытался купить у России и вывезти в Украину лопатки двигателя РД-33, который используется на истребителях МиГ-29. Продажа проходила под контролем ФСБ, его задержали во время передачи денег. Кияшко признал вину по этому эпизоду.

Кияшко также признали виновным в попытке собрать информацию о радиолокационной станции, которую применяют в зенитных ракетных комплексах С-400. По словам Кияшко, секретные документы ему подбросили при задержании.

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Адвокат Кияшко Алексей Матасов считает приговор достаточно мягким и не намерен его обжаловать.

Северо-Кавказский окружной военный суд огласил приговор фигурантам первого Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Энвера Мамутова - к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, что было максимально возможным сроком.