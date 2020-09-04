6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета

Высказывание шестилетней девочки рассмешило украинцев, поэтому ролик быстро распространили в соцсетях. Фото: скриншот youtube.com

В трускавецкой школе первоклассница Адель на празднике первого звонка удивила всех забавным ответом на вопрос о школе от местной журналистки.

Высказывание 6-летней девочки рассмешило украинцев, поэтому ролик быстро распространили в соцсетях, передает "РБК-Украина".

"Мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом в институт, и так на работу, а потом умрем", - радостно заявила девочка.

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