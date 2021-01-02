660 тысяч жителей оккупированных территорий получают украинский пенсию - Минсоцполитики

Украинскую пенсию получают и на Донбассе. Фото: Укринформ

Около 660 тысяч жителей неподконтрольного Донбасса получают украинскую пенсию.

"Я за то, чтобы люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получить. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух КПВВ в Счастье и Золотом будут открыты такие центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствовать работники Пенсионного фонда. Если даже этот человек сегодня не входит в число этих 660 тысяч пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит он сможет прийти и оформить", - заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода.

В случае, если человеку исполнилось 60 лет месяц или три месяца назад, он работал и живет на ныне оккупированных территориях, то ему нужно приехать на подконтрольную Украине территорию, зайти в пенсионный фонд и оформить пенсию.

"Это все остается в силе, оно действует. Главное - чтобы не были закрыты пункты пропуска", - добавила министр.

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Напомним, за 2020 год средняя пенсия в Украине выросла на 400 гривен и составляет 3,4 тысячи гривен.