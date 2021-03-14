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воскресенье, 14 марта 2021 17:38

64 - посмертно: президент вручил госнаграды украинским добровольцам

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64 - посмертно: президент вручил госнаграды украинским добровольцам
Награды вручили 67 добровольцам. Из них 64 - Посметный. Фото КГГА.

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами добровольцев, которые проявили мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он отметил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев. 64 из них - посмертно. Соответствующий указ опубликовали на сайте ОП.

Среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Членов батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельного добровольческой роты "Карпатская Сечь".

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"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокорности для всей Украины", - отметил президент.

14 марта в Украине празднуют День добровольца. В этот день в 2014-м первые 500 бойцов-добровольцев Самооборона Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы Киевской области для формирования первого добровольческого батальона. Затем из него сформировали батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

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Дата
14
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