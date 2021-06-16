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среда, 16 июня 2021 18:55

6 лет борьбы. Мать просит о помощи на реабилитацию дочери

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Автор: Фото предоставлено Татьяной Маслий
  6-летней Виктории Четвертак из Запорожья лечат эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На реабилитацию и обследование нужно около 70 тыс. грн.
6-летней Виктории Четвертак из Запорожья лечат эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. На реабилитацию и обследование нужно около 70 тыс. грн.

6-летней Виктории Четвертак из Запорожья лечат эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста, тяжелую форму эпилепсии. Нужна постоянная реабилитация. Стоимость курса и обследование стоит около 70 тыс. грн.

"Вика родилась недоношенной. Роды начались раньше времени. У меня узковатый таз и назначили кесарево сечение. Ребенка буквально выдавили. Вика была синяя. Это стало причиной всех диагнозов. Врачи называли доченьку "безнадежной", - расказала Gazeta.ua мать Татьяна Маслий. - Но мы не сдаемся. Ездим на реабилитацию в столичный центр "Бобат". Дома делаем массажи, лечебную физкультуру. Вика уверенно держит спину, больше работают руки. Есть надежда, что сможет стоять. В августе мы должны ехать на следующую реабилитацию. Курс стоит более 52 тысяч гривен. Еще около 15 тысяч гривен нужно на холтер - мониторинг сна, консультации с епилептологом и МРТ. На государство нет надежды. Родственников нет. Поэтому на реабилитацию крайне трудно собирать деньги. Умоляю людей, кто сколько может, помочь моей доченьке на реабилитацию".

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4731 2196 1454 2086 или монобанк: 5375 4141 1224 5211 (Маслий Татьяна Степановна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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