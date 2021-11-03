54,6% украинцев не хотят вакцинироваться

42% готовы прививаться при определенных условиях. Фото: Reuters

54,6% опрошенных украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса. 42% готовы привиться при определенных условиях.

65% вакцинированных сделали это, чтобы не болеть и не иметь осложнений, свидетельствуют данные опроса ЮНИСЕФ.

14% готовы вакцинироваться по рекомендации работодателя или учебного заведения.

60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации. 62% соглашаются, что необходимо делать прививку.

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Причиной отказа вакцинации является мнение, что вакцинация несет больше рисков, чем сам Covid-19 и нежелание иметь побочные реакции после прививки.

Перед местными властями встала задача наращивать темпы вакцинации против Covid-19, чтобы ежедневное количество прививок в стране достигло 350 тысяч. На прошлой неделе в один из дней было вакцинировано 317 тысяч человек, в то же время в другие дни количество прививок не превышало 300 тысяч.