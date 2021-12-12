5 знаков, которые разбогатеют в 2022 году

Жизнь Тельцов, Весов и Дев наладится, появится уверенность в завтрашнем дне. Фото: pixabay.com

Непростым 2022 год будет у Овнов, Близнецов, Скорпионов и Львов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Для Скорпионов год сложный, но плодотворный, – говорит Максимова. - Будете рожать детей, открывать магазины, покупать недвижимость, начинать строительство. Придется подчиняться обстоятельствам, но вознаграждение этого стоит. Раки и Львы станут мудрыми, приобретут ценный опыт и сумеют улучшить жилищные условия".

По словам астролога, в этом году сильны Сатурн и Юпитер – социальные планеты.

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"У каждого есть шанс достичь своей цели, - говорит астролог. – Звезды требуют высокой социальной активности от людей, участия в экономических и политических делах, умения брать на себя ответственность, отказываться от чего-то ради высокой цели".

Хороший год для Рыб, Стрельцов, Водолеев, Раков и Козерогов.

"У вас есть шанс разбогатеть, - говорит Максимова. – Вас ждет увеличение в семье, большие возможности и перспективы. Соглашайтесь на новую работу, открывайте свой бизнес. Жизнь Тельцов, Весов и Дев наладится, появится уверенность в завтрашнем дне".

Астролог рассказала, как изменить свою жизнь к лучшему за 3 недели до Нового года.