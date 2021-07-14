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четверг, 15 июля 2021 16:25

5 школьных проектов будут реализованы в рамках платформы "Экошкола"

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  Школьники за полный курс обучения в "Экошколе", подготовили собственные проекты для своих школ и получили минигранты на реализацию лучших идей
Школьники за полный курс обучения в "Экошколе", подготовили собственные проекты для своих школ и получили минигранты на реализацию лучших идей

В конце учебного года в "Экошколе" в рамках проекта, основанного компанией "Фармак", наградили выпускников. Во время обучения учащиеся изучали темы энергосбережения, изменения климата, биоразнообразия и т.д. и учились основам проектного менеджмента. Школьники за полный курс обучения подготовили собственные проекты для своих школ и получили мини-гранты на реализацию лучших идей. В этом году реализуют 5 проектов в разных уголках Украины.

"Для школьников еще один учебный год позади. Впереди каникулы и реализация заявок в школах. Мы рады, что десятки учеников получили новые знания и смогут их применить, реализуя собственные идеи. Рекуператоры, солнечные панели, экологические лаборатории, фонтанчики будут установлены в школах благодаря стараниям учеников. Идеи, которые они предложили, а мы поддержали. Мы верим, что маленькие победы наших учеников сегодня вдохновят их на масштабирование своих идей в будущем", – комментирует Евгения Поддубная, директор по корпоративным коммуникациям АО "Фармак".

Первенство завоевал проект "Школьный двор – зеркало моего микрорайона" учеников из города Полонное на Хмельнитчине. Планируется создать солнечное дерево на территории гимназии из экологически чистых материалов и оснастить солнечными панелями. Под его ветвями разместят скамейки для отдыха и сделают выходы для зарядки телефонов и планшетов. Также проект предусматривает создание стенда с информацией о краснокнижных животных и растениях Хмельницкой области. Команда получает 25 000 гривен на реализацию проекта и менторскую поддержку экспертов в течение всей его реализации.

Второе место получили ученики из села Дубриничи Закарпатской области. Проект "EcoLab для всех", цель которого построить пространство для проведения экологических исследований в школе.

Третье место занял проект "Рекуперация. Энергосбережение" команды из города Ладыжин Винницкой области, который предусматривает установку рекуператоров тепла в школьных классах.

Дополнительными грантами отметили проекты "Эколаборатория GreenSchool" из города Запорожье и "Бесконтактный питьевой фонтанчик с модулем выдачи в бутылку" из города Шостки.

"Мы рады, что школы как крупных городов, так и маленьких сел видят проблемы, связанные с окружающей средой. И, что крайне важно, они готовы действовать. Начиная с того, что узнают больше об этих проблемах, учась в "Экошколе" и заканчивая написанием собственных проектов. Мы хотим, чтобы дети поняли и почувствовали на собственном опыте, что их мнение имеет значение, что они влиятельные, что они двигатели изменений", – комментирует Оксана Кравченко, исполнительный директор ОО "Украинский экологический клуб "Зеленая Волна".

Проект "Экошкола" реализует АО "Фармак" в сотрудничестве с ОО "Украинский экологический клуб "Зеленая Волна".

"Экошкола" – бесплатная учебная онлайн-платформа, которая рассчитана на учеников 6–11-х классов, цель которой - популяризировать экологические знания среди молодежи и привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды. Курс предусматривает прохождение учебных лекций, практических заданий, написание и защиту собственных проектов.

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