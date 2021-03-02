5 предостережений астролога, к которым стоит прислушаться

Начните курс упражнений на восстановление гибкости позвоночника. Фото: pixabay.com

2 марта осторожно двигайтесь скользкими улицами. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова и дала 5 предостережений, которые помогут прожить этот день успешно.

"Во-первых, говорите тише, - говорит астрологиня. - Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Начните лечение тонзиллита. Во-вторых, дает сбои сердечно-сосудистая система. Обратитесь к кардиологу. В-третьих, обходите бездомных животных, чтобы не покусали. В-четвертых, появятся высыпания на коже. Сходите к дерматологу. Самолечение только навредит. В-пятых, начните курс упражнений на восстановление гибкости позвоночника".

Овен

Повышается сонливость. Начинайте утро с тонизирующих процедур. Не позволяйте себе лениться.

Телец

Больше времени проводите на свежем воздухе. Дышите глубоко. Расправляйте плечи. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких.

Близнецы

Остерегайтесь ранения. Возможна значительная потеря крови. Женщинам в критические дни следует снизить физические нагрузки. Усиливается кровотечение.

Рак

Удерживайте внутреннюю уравновешенность. Не провоцируйте спазмов сосудов головного мозга. Следите за артериальным давлением.

Лев

Обращайте внимание на побочные эффекты от лекарств. Они могут проявляться сильнее. Плохо будут выводиться токсины из организма.

Дева

Кожа рук потребует дополнительной влаги. Пользуйтесь увлажняющими кремами. Берегите руки от воздействия средств бытовой химии.

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Весы

Обостряются болезни репродуктивных органов. Начните очередной курс лечения. Операций в этот день проводить нельзя.

Скорпион

Будьте осторожны за рулем. Повышается аварийность на дорогах. Переходите улицу внимательно.

Стрелец

Позаботьтесь о профилактике обострения хронических заболеваний. Закаливание организма поддержит хорошее самочувствие. Ведите активный образ жизни.

Козерог

Могут появляться неприятные ощущения в животе после обеда. Пополните полезную микрофлору кишечника. Подумайте о совместимости продуктов.

Водолей

Остерегайтесь инфекционных болезней. Не допускайте случайных половых контактов. Беритесь за лечение грибковых заболеваний.

Рыбы

Будьте осторожны при общении с домашними животными. Они могут нанести вам ранение. Остерегайтесь чужих собак.

Астрологиня порадовала особым гороскопом на первую неделю весны.