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вторник, 25 августа 2020 16:21

"5 Канал", "Прямий" и "Эспрессо" в День Независимости стали лидерами среди информационных каналов

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&quot;5 Канал&quot;, &quot;Прямий&quot; и &quot;Эспрессо&quot; в День Независимости стали лидерами среди информационных каналов
Марш независимости в центре Киева стал альтернативой официальным мероприятиям власти

"5 канал", "Прямой" и "Эспрессо", которые транслировали Марш ветеранов и телемарафон ко Дню независимости Украины, стали лидерами среди информационных каналов в понедельник, 24 августа. Об этом сообщает "5 канал".

В частности, доля "5-го" во время трансляции Марша составила 2,21%.

Марш независимости в центре Киева, который стал альтернативой официальным мероприятиям власти и транслировался на "Прямом"," Эспрессо" и "5 канале", посмотрели десятки миллионов людей.

По аудитории "Вся Украина 18+", в частности, телеканал "Прямой" в целом занял 8 место, обойдя телеканалы ТЕТ и 2+2.

В Киеве "Прямой" с долей 4,37% вышел на 6 место, обойдя "Новый канал" и "СТБ" .

Во Львове этот же телеканал с долей 5,59% вошел в первую пятерку просмотра вместе с ICTV, "1+1", телеканалами "Украина" и "Интер".

Вечерний телемарафон, который транслировался в эфире трех телеканалов, с участием пятого Президента Петра Порошенко и других участников Марша независимости, ветеранов, волонтеров, общественных деятелей, посмотрели более 2 миллионов человек.

Как известно, 24 августа в центре Киева состоялся многотысячный Марш независимости, организованный ветеранскими и волонтерскими организациями, общественными активистами и движениями. В нем приняли участие участники войны против российской оккупации, семьи погибших на фронте, военные медики и капелланы, оппозиционные политики, деятели культуры и тысячи украинских патриотов.

5 Канал
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