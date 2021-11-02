34% школ ушли на каникулы

 
Ексклюзивы
1/5
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3069
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2907
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 810
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 8695
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 963
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2115
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2097
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4743
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 3078
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
3
3
4
5
12
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Историческое событие: в Украине начали производить собственные патроны
Историческое событие: в Украине начали производить собственные патроны
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Именины 2 ноября: кого сегодня поздравлять с днем ангела
Именины 2 ноября: кого сегодня поздравлять с днем ангела
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Видео
Все видео
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
В "Дії" запустили детские Covid-сертификаты: как получить
В "Дії" запустили детские Covid-сертификаты: как получить
Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 5211
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3924
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1107
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 999
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
01 ноября 2021
Просмотров: 603
Можу вибирати
"Шукаю чесних і розумних працівників. Немотивованих і лінивих не беру принципово", – пише в оголошенні знайомий Петро. Набирає людей у свою ...
вторник, 02 ноября 2021 16:23

34% школ ушли на каникулы

  Комментировать
34% школ ушли на каникулы
Школы закрывают из-за коронавируса. Фото: Pexels

4,7 тыс. школ Украины ушли на вынужденные каникулы. Это 34% от общего количества.

Учащиеся более 6,3 тыс. школ учатся дистанционно, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

"Как долго дети будут учиться онлайн зависит от эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации среди педагогов и от каждого из нас. Ведь мы своим ответственным отношением и соблюдением карантинных ограничений можем способствовать спаду заболеваемости Covid-19", - написал он.

Больше всего школ на карантине в Одесской обл. - 427, Киевской - 415, Запорожской - 346, Днепропетровской - 305, Харьковской - 285.

В красной зоне школы могут работать очно, если 100% работников привиты двумя дозами от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В нескольких красных зонах ситуация стабилизируется

Из-за невыполнения этого требования в общей сложности в красной зоне на дистанционную форму обучения перешли более 3 тыс. школ. Во Львовской - 819 школ, Днепропетровской - 476, Ивано-Франковской - 387.

1 ноября в Украине обнаружили 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов. Наибольшее количество случаев недуга за прошлые сутки зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и Киеве (1738).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «34% школ ушли на каникулы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 17640
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 8686
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8280
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена 1 Просмотров: 7362
Медведчук возвратился в телевизор
Медведчук возвратился в телевизор
 Просмотров: 6039
Общество
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
 Просмотров: 1296
Это еще не победа – показатели госпитализаций и смертей от коронавируса стабилизировались
Это еще не победа – показатели госпитализаций и смертей от коронавируса стабилизировались Просмотров: 369
В "Дії" запустили детские Covid-сертификаты: как получить
В "Дії" запустили детские Covid-сертификаты: как получить
 Просмотров: 162
На стадионе устроят массовую Covid-вакцинацию украинцев
На стадионе устроят массовую Covid-вакцинацию украинцев Просмотров: 252
В Covid-больницах Франковска не хватает кислорода: медики бьют тревогу
В Covid-больницах Франковска не хватает кислорода: медики бьют тревогу Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
Еще один вице-премьер подал в отставку
4
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
1
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
1
Скороход уверена, что нардеп Полякова убили
Голосов: 57381
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть