34% школ ушли на каникулы

Школы закрывают из-за коронавируса. Фото: Pexels

4,7 тыс. школ Украины ушли на вынужденные каникулы. Это 34% от общего количества.

Учащиеся более 6,3 тыс. школ учатся дистанционно, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

"Как долго дети будут учиться онлайн зависит от эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации среди педагогов и от каждого из нас. Ведь мы своим ответственным отношением и соблюдением карантинных ограничений можем способствовать спаду заболеваемости Covid-19", - написал он.

Больше всего школ на карантине в Одесской обл. - 427, Киевской - 415, Запорожской - 346, Днепропетровской - 305, Харьковской - 285.

В красной зоне школы могут работать очно, если 100% работников привиты двумя дозами от коронавируса.

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Из-за невыполнения этого требования в общей сложности в красной зоне на дистанционную форму обучения перешли более 3 тыс. школ. Во Львовской - 819 школ, Днепропетровской - 476, Ивано-Франковской - 387.

1 ноября в Украине обнаружили 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов. Наибольшее количество случаев недуга за прошлые сутки зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и Киеве (1738).